Минтруд РФ предложил закрепить возврат потерянного дохода от пенсионных накоплений россиян

Возврат будет возвращаться при установлении судом незаконности переведения денег другому страховщику. Об этом сообщает Минтруд РФ.

Общие потери вкладчиков на сегодня превысили 111 млрд рублей, а пострадавших насчитывается около сотни тысяч. Министерство планирует внести поправки к законам "О негосударственных пенсионных фондах" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии".

Причиной внесения изменений в Закон является возможность перевода без штрафных санкций своих пенсионных накоплений только единожды за пять лет. Поправки, которые разрабатывает Минтруд, должны обязать страховые компании восстанавливать изъятый за досрочный перевод доход.

"В результате переходных кампаний 2015—2018 годов граждане потеряли 108,4 млрд рублей инвестдохода", — сообщает "Коммерсант".

Все больше россиян откладывают пенсионные выплаты. Об этом информирует "360". Сообщается, что добровольный отказ от пенсионной выплаты в будущем увеличит ее размер на некий коэффициент.