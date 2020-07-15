Россия и Белоруссия договорились о возобновлении транспортного сообщения

Минск и Москва договорились о скорейшем возобновлении транспортного сообщения. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко.

Головченко рассказал, что в России следят за ситуацией по коронавирусу и не говорят о точных датах. Об этом пишет РИА Новости.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщал об открытии границ между странами текущим летом. Его белорусский коллега Владимир Семашко считает, что это произойдет не раньше августа. По словам Мезенцева, не должно быть никакого давления на главного санитарного врача Белоруссии.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировано более 65 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 55 тысяч пациентов полностью вылечились. Умерло 474 пациента с коронавирусом.