Россиянам могут упростить электронное оформление недвижимости

Депутаты Госдумы РФ предложили упростить электронную регистрацию недвижимости. Об этом сообщает Федеральная кадастровая палата.

Инициаторы поправок предлагают сделать упрощенную форму подачи электронных заявлений о регистрации и кадастровом учете объекта недвижимости, которые не связаны с переходом и ограничением прав граждан. Электронная подпись для подобных заявлений не понадобится. Документ можно оформить через официальный портал Госуслуг.

Плюсы предложенных поправок состоят в том, что гражданин потратит значительно меньше времени на подачу заявления в орган регистрации прав. Телеканал "360" отмечает, что на нынешний момент все процедуры, связанные с оформлением недвижимости, можно проводить исключительно при наличии заверенных электронной подписью бумаг.