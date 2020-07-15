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6:23   15 Июля 2020
Общество

Россиянам могут упростить электронное оформление недвижимости

Россиянам могут упростить электронное оформление недвижимости

Депутаты Госдумы РФ предложили упростить электронную регистрацию недвижимости. Об этом сообщает Федеральная кадастровая палата.

Инициаторы поправок предлагают сделать упрощенную форму подачи электронных заявлений о регистрации и кадастровом учете объекта недвижимости, которые не связаны с переходом и ограничением прав граждан. Электронная подпись для подобных заявлений не понадобится. Документ можно оформить через официальный портал Госуслуг.

Плюсы предложенных поправок состоят в том, что гражданин потратит значительно меньше времени на подачу заявления в орган регистрации прав. Телеканал "360" отмечает, что на нынешний момент все процедуры, связанные с оформлением недвижимости, можно проводить исключительно при наличии заверенных электронной подписью бумаг.

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Автор: Яна Либерман
#россия #недвижимость #электронная регистрация

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