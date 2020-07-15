Блюда из риса являются спасением для страдающих от укачивания путешественников

Некоторые продукты могут помочь предотвратить укачивание в транспорте. Свои рекомендации дали диетологи из Испании Фатима Бранко и Нурия Монфуледа. Об этом пишет издание La Vanguardia.

Эксперты рекомендуют коричневый рис. Он менее обработан, чем белый, у которого была удалена его наружная оболочка, отруби и зародыши. Поэтому он считается цельным зерном, хорошо усваивается в организме и способствует предотвращению головокружения и тошноты.

Также хорошими средствами от укачивания станут очищенное твердое яблоко или настойки на основе корня имбиря и фруктов. Путешественникам, испытывающим дискомфортные ощущения в транспорте, предлагают попробовать отвлечься арахисом или несоленым сыром.

Строго не рекомендуется употреблять перед поездками жирную пищу, выпечку, газировку и алкоголь.