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 Кабмин собирается с 1 октября повысить пенсии ряду категорий россиян

Кабмин собирается с 1 октября повысить пенсии ряду категорий россиян
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5:21   15 Июля 2020
Общество

Кабмин собирается с 1 октября повысить пенсии ряду категорий россиян

Кабмин собирается с 1 октября повысить пенсии ряду категорий россиян

Некоторые российские граждане могут рассчитывать на повышение пенсий. Кабмин РФ планирует сделать это с 1 октября.

Надбавку к пенсиям получат пенсионеры ФСКН, ФСИН и МВД. Увеличение составит 3%. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

Граждане, работавшие в 2019 году, также могут рассчитывать на прибавку. Их пенсии повысят с 1 августа.

Певец и композитор Юрий Антонов ранее положительно оценил решение российских властей повысить пенсии россиянам за советский стаж. Он, по данным телеканала "360", отметил, что нужно стремиться к улучшению жизни пенсионеров.

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Автор: Илья Романович
#пенсия #повышение пенсий #надбавка к пенсии

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