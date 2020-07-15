Кабмин собирается с 1 октября повысить пенсии ряду категорий россиян

Некоторые российские граждане могут рассчитывать на повышение пенсий. Кабмин РФ планирует сделать это с 1 октября.

Надбавку к пенсиям получат пенсионеры ФСКН, ФСИН и МВД. Увеличение составит 3%. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

Граждане, работавшие в 2019 году, также могут рассчитывать на прибавку. Их пенсии повысят с 1 августа.

Певец и композитор Юрий Антонов ранее положительно оценил решение российских властей повысить пенсии россиянам за советский стаж. Он, по данным телеканала "360", отметил, что нужно стремиться к улучшению жизни пенсионеров.