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5:05   15 Июля 2020
Политика

Протестующие против действий ЦИК Белоруссии прошли по центру Минска

Протестующие против действий ЦИК Белоруссии прошли по центру Минска

Несанкционированная акция прошла в центре Минска после того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать на выборы президента двух оппозиционных кандидатов. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция сообщает, что ряд зарубежных интернет-порталов призывают белорусских граждан выходить для протестов на улицы.

Сторонники недопущенных до выборов кандидатов выдвинулись в центр Минска и прошли по проспекту Независимости. Проезжающие мимо автомобили сигналили участникам марша.

Сотрудники милиции работают на месте шествия. Они напоминают жителям, что за несанкционированные мероприятия существует административная ответственность.

ТАСС, ссылаясь на правозащитников, сообщает, что в числе участников акции есть около двадцати задержанных.

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Автор: Кристина Мокроусова
#минск #белоруссия #протесты

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