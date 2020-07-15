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4:37   15 Июля 2020
Общество

Больше половины туристов приехало в Крым на личных автомобилях

Больше половины туристов приехало в Крым на личных автомобилях

Более 400 тысяч туристов приехали в Крым с открытия курортного сезона на фоне ситуации с пандемией коронавируса нового типа. Об этом рассказал "Крым-Информ" со ссылкой на министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

На личном автотранспорте приехало в регион 58 процентов отдыхающих. Ожидается, что до конца второго месяца лета полуостров посетит примерно 1,5 млн человек. По словам депутата, с 1 июля 94 тысячи автотранспортных средств прибыло на курорт по Крымскому мосту. Об этом пишет телеканал "360".

Глава ведомства сообщил, что 37% туристов прилетели в Крым, 4% приехало на поездах. Волченко отметил, что на Южном и Западном побережье полуострова отели и гостиницы загружены на 95-100%, а в остальных районах Крыма на 50-60%.

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Автор: Юлия Яковлева
#крым #туризм #пандемия

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