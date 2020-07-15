Юные россиянки в этом году могут поступить в девять военных вузов

Российские девушки в этом году могут попробовать поступить в один из девяти военных вузов страны, включая военно-морской и авиационный.

Стать офицерами российской армии, по данным газеты "Красная звезда", юные россиянки могут в Военной академии РХБЗ имени С. К. Тимошенко (Кострома) и в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А. К. Серова. Специальности, предусмотренные для обучения девушек, представлены также в Военной академии Воздушно-космической обороны имени Г. К. Жукова (Тверь).

В Петербурге для россиянок открыты двери в Военном институте ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова". Примет их и филиал вуза, расположенный в Кронштадте. Ждут представительниц прекрасного пола в подмосковной Балашихе, где расположена Военная академия РВСН имени Петра Великого.

В списке вузов "Красной звезды" также находятся Военный университет Министерства обороны в Москве, Военная академия связи имени С. М. Буденного и Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова (оба вуза находятся в Петербурге).