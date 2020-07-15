Масштабный сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp

Пользователи WhatsApp в разных странах мира пожаловались на сбои в работе мессенджера. Это произошло около 23.00 по Москве, 14 июля.

Сбой зафиксировал портал Downdetector, отслеживающий неполадки в работе популярных интернет-ресурсов. Больше всего жалоб, по его сведениям, поступило из Германии, Великобритании, Нидерландов, Италии и Мексики.

Российские пользователи также столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Сообщения с жалобами шли в основном из Екатеринбурга, Воронежа и Москвы. Информацией об этом поделился телеканал "360".

Пользователи не могли подключиться к серверу. Были также зафиксированы проблемы с авторизацией.