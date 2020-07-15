Власти США ведут подготовку запуска пяти новейших ракет в космос

США запланировали на следующий год отправить несколько новейших ракет в космос. Однако информация по их отправке неизвестна, так как полет трех из них уже перенесли.

Издание Ars Technica оценило возможность запуска американских ракет. Представители СМИ убеждены, что большие шансы отправки ракет в 2021 году имеет Northrop Grumman Omega. Ракета может выводить на орбиту от пяти до десяти тонн полезного груза.

Меньшие шансы имеют ракеты Vulcan-Centaur. Отмечается, что в следующем году полет носителей Boeing SLS, Blue Origin New Glenn и SpaceX Super Heavy вряд ли состоится, по мнению издания.

Большинство перечисленных ракетных машин, по оценкам Ars Technica, должны были запуститься в космос в 2020 году. Исключение составляют Omega и Super Heavy.