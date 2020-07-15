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Турция обеспечила наступление бандформирований ПНС своими военными инженерами

 Египет совместно с ЛНА отслеживает готовящееся наступление сил ПНС на Сирт

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3:08   15 Июля 2020
Политика

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Силы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии подошли к городу Сирт. Об этом сообщает арабский телеканал Alhadath.

Вблизи североафриканского города Сирта, на который начали военное наступление силы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, находятся военные инженеры Анкары. Данную информацию опубликовал арабский телеканал Alhadath со ссылкой на личные источники, сообщает ФАН.

Политический деятель и официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари выступил с заявлением, что Анкара планирует на долгое время закрепиться на территории Ливии, чтобы сделать ее площадкой для сбора войск с целью реализации своих планов в Северной Африке, сообщает телеканал "360".

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Автор: Василий Пименов
#египет #ливия #каир #лна #пнс

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