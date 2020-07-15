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 Египет совместно с ЛНА отслеживает готовящееся наступление сил ПНС на Сирт

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2:58   15 Июля 2020
Политика

Египет совместно с ЛНА отслеживает готовящееся наступление сил ПНС на Сирт

Египет совместно с ЛНА отслеживает готовящееся наступление сил ПНС на Сирт

Египет открыл прямую линию связи с Ливийской национальной армией (ЛНА), чтобы отслеживать ситуацию в окрестностях города Сирт. Об этом сообщает телеканал Alhadath.

Также на связи находится Парламент Ливии. Проводится мониторинг ситуации с наступлением сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на Сирт, передает Федеральное агентство новостей.

В небе над Сиртом был замечен БПЛА-разведчик Турции, который делал аэрофотосъемку. Силы ПНС Ливии наступают на город с западного направления.

Египет ранее заявил о готовности поддержать ЛНА при наступлении ПНС Ливии и наемников, переброшенных Турцией из Сирии. Каир поставил на восток Ливии два ЗРК С-300, сообщает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#египет #ливия #сирт #лна

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