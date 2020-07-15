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ЛНА ведет наблюдение за турецким беспилотником-разведчиком над Сиртом

ЛНА ведет наблюдение за турецким беспилотником-разведчиком над Сиртом

 Силы ПНС Ливии выдвинулись в сторону Сирта с запада

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2:32   15 Июля 2020
Политика

ЛНА ведет наблюдение за турецким беспилотником-разведчиком над Сиртом

ЛНА ведет наблюдение за турецким беспилотником-разведчиком над Сиртом

Ливийская национальная армия (ЛНА) следит за БПЛА-разведчиком, принадлежащим Турции. Отмечается, что беспилотник проводит аэрофотосъемку позиций рядом с городом Сирт.

Арабский канал в Twitter сообщил, что турецкий БПЛА-разведчик проводит аэрофотосъемку позиций ЛНА у Сирта. Ранее появилась информация, что силы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии начали наступление на город Сирт с западного направления, передает ФАН.

Вечером во вторник, 14 июня, ливийский политик и официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что в течение ближайших часов на территории Сирта и Аль-Джуфры случится масштабное военное сражение. Его слова подтверждаются фактом, что недалеко от этих двух городов были замечены передвижения крупных вооруженных формирований ПНС и сирийских боевиков Турции.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #каир #лна #пнс

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