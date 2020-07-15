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2:23   15 Июля 2020
Политика

Силы ПНС Ливии выдвинулись в сторону Сирта с запада

Силы ПНС Ливии выдвинулись в сторону Сирта с запада

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии начали акцентированное движение на Сирт с западного направления. Об этом сообщает военный источник в Twitter.

Известно, что вечером 14 июля официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари говорил о предстоящих планах сил ПНС. Он отмечал, что в течение ближайших часов начнется масштабное военное столкновение в окрестностях Сирта и Аль-Джуфры, передает ФАН.

Свои слова он подкрепил данными, что вблизи этих двух городов североафриканского государства были зафиксированы передвижения крупных вооруженных формирований ПНС и сирийских боевиков, подконтрольных Турции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #ливия #анкара #каир

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