Силы ПНС Ливии выдвинулись в сторону Сирта с запада

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии начали акцентированное движение на Сирт с западного направления. Об этом сообщает военный источник в Twitter.

Известно, что вечером 14 июля официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари говорил о предстоящих планах сил ПНС. Он отмечал, что в течение ближайших часов начнется масштабное военное столкновение в окрестностях Сирта и Аль-Джуфры, передает ФАН.

Свои слова он подкрепил данными, что вблизи этих двух городов североафриканского государства были зафиксированы передвижения крупных вооруженных формирований ПНС и сирийских боевиков, подконтрольных Турции.