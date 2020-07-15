Минздрав рассказал, как должны назначаться выплаты медикам с COVID-19 в спорных ситуациях

Все спорные моменты в ситуациях с выплатами медикам, у которых диагностировали коронавирус, должны решаться в пользу сотрудников медицинских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Фонд социального страхования и Роспотребнадзор отправили в регионы РФ объяснения по дополнительным страховым выплатам медработникам и водителям скорой помощи, которые работают с пациентами с COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении говорится, что при расследовании случаев выявления коронавирусной инфекции у сотрудников медицинских учреждений, которые работали с пациентами с COVID-19, при исполнении трудовых обязанностей должна быть обеспечена прозрачность и объективность, а в случае наличия сомнений, они должны трактоваться в пользу медиков.