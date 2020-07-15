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1:29   15 Июля 2020
Политика

Неразрешенный ливийский кризис может привести к печальным последствиям для всего региона

Неразрешенный ливийский кризис может привести к печальным последствиям для всего региона

Ливийский вопрос нуждается в эффективном решении. Если этого не произойдет, то печальные последствия могут ждать весь регион, заявил представитель Палаты представителей Агила Салех.

Все стороны в Ливии должны в течение ближайших двух дней вступить в политический диалог, необходимый для выработки путей разрешения кризиса. Информацией об этом Салех поделился в интервью телеканалу Al Arabiya.

Международное сообщество, по словам председателя парламента в Тобруке, положительно восприняло его инициативу о прекращении огня. Он отметил, что все ливийцы имеют право на представительство во власти, а также на долю от природных ресурсов страны.

"Мы призвали МООНПЛ продолжить свою работу и поддержать прекращение огня в ответ на просьбу международного сообщества", - подчеркнул политик.

Салех также, по данным Федерального агентства новостей, оценил диалог между Палатой представителей и Высшим государственным советом (ВГС). Переговоры продолжаются, но пока не достигли цели — назначения президента.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #салех #ливийский вопрос

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