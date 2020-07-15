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0:57   15 Июля 2020
Политика

Депутат Палаты представителей Ливии рассказал о помощи Египта в совместной обороне

Депутат Палаты представителей Ливии рассказал о помощи Египта в совместной обороне

Депутат Палаты представителей Ибрагим Загид заявил, что призыв к вмешательству Египта в ливийский кризис произошел в рамках соглашения о совместной обороне Египта и Ливии. Об этом сообщает телеканал "Al Ghad".

В настоящий момент Палата представителей является законным парламентом, который представляет ливийский народ. Исключительно от ее решения зависит безопасность народа. Ливия вправе защищать свою безопасность от агрессии Турции, говорит Ибрагим Загид. Речь идет о сотрудничестве с Египтом.

Политик считает, если Анкара вместе с сирийскими наемниками и боевиками из Йемена, Чада, представителями связанной с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ "Боко Харам" из Нигерии попытаются захватить нефтяные богатства Ливии, парламент в Тобруке обратится за помощью к Каиру.

"Египет имеет право вмешиваться в Ливию для защиты своих границ в случае вступления Турции в Сирт и Аль-Джуфру, и это наше законное требование. Мы никого не боимся", — передает ФАН слова Ибрагима Загида.

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Автор: Илья Романович
#политика #египет #ливия #каир #тобрук #ливийский кризис

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