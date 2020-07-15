Захарова оценила заявление главы МИД Польши о налаживании отношений с Россией

Москва никогда не выступала против улучшения взаимоотношений с Варшавой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

Польский министр указал на намерение Варшавы наладить с Москвой партнерские отношения. Он также заявил, что польские власти не устраивает российская интерпретация истории.

В своем комментарии для издания "ПолитРоссия" Захарова отметила, что российские власти неоднократно подчеркивали заинтересованность в улучшении отношений между Москвой и Варшавой. Вопросы, связанные с историей, она призвала оставить профессионалам.