Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аксенов рассказал, что Симферополь начнет получать воду по временному водопроводу

Аксенов рассказал, что Симферополь начнет получать воду по временному водопроводу

 ПФР рассказал, как оплатить обучение ребенка в автошколе с помощью маткапитала

ПФР рассказал, как оплатить обучение ребенка в автошколе с помощью маткапитала
Депутат Палаты представителей Ливии рассказал о помощи Египта в совместной обороне

Депутат Палаты представителей Ливии рассказал о помощи Египта в совместной обороне

 Захарова оценила заявление главы МИД Польши о налаживании отношений с Россией

Захарова оценила заявление главы МИД Польши о налаживании отношений с Россией
Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

 Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»
Аксенов рассказал, что Симферополь начнет получать воду по временному водопроводу

Аксенов рассказал, что Симферополь начнет получать воду по временному водопроводу

 ПФР рассказал, как оплатить обучение ребенка в автошколе с помощью маткапитала

ПФР рассказал, как оплатить обучение ребенка в автошколе с помощью маткапитала
Депутат Палаты представителей Ливии рассказал о помощи Египта в совместной обороне

Депутат Палаты представителей Ливии рассказал о помощи Египта в совместной обороне

 Захарова оценила заявление главы МИД Польши о налаживании отношений с Россией

Захарова оценила заявление главы МИД Польши о налаживании отношений с Россией
Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

 Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»
0:47   15 Июля 2020
Политика

Захарова оценила заявление главы МИД Польши о налаживании отношений с Россией

Захарова оценила заявление главы МИД Польши о налаживании отношений с Россией

Москва никогда не выступала против улучшения взаимоотношений с Варшавой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

Польский министр указал на намерение Варшавы наладить с Москвой партнерские отношения. Он также заявил, что польские власти не устраивает российская интерпретация истории.

В своем комментарии для издания "ПолитРоссия" Захарова отметила, что российские власти неоднократно подчеркивали заинтересованность в улучшении отношений между Москвой и Варшавой. Вопросы, связанные с историей, она призвала оставить профессионалам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #захарова #польша #мид польши

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...