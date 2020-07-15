Аксенов рассказал, что Симферополь начнет получать воду по временному водопроводу

Первая партия воды начнет поступать в Симферополь по временному водопроводу из Тайганского водохранилища. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Симферополь уже в ближайшие дни получит 15 тысяч кубометров воды по новому водопроводу, сообщил глава региона на своей странице "ВКонтакте". Он отметил, что также побывал в полевом лагере, в котором находится личный состав военных трубопроводчиков Минобороны РФ.

Аксенов выразил благодарность специалистам Минобороны РФ за осуществляемую работу.