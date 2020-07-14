ПФР рассказал, как оплатить обучение ребенка в автошколе с помощью маткапитала

Материнский капитал можно использовать для образования ребенка, в том числе и для прохождения курсов в автошколе. В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что для этого нужно.

Ребенок, на обучение которого в автошколе используется маткапитал, должен быть не старше 25 лет. Кроме того, важно, чтобы ребенок, за которого мать получила средства от государства, достиг трехлетнего возраста, говорится в сообщении.

Необходимо, чтобы автошкола имела лицензию, позволяющую вести образовательную деятельность. Это же требование касается и других платных секций, на которые также можно потратить материнский капитал. В ПФР отмечают, что оплата образования детей является вторым по популярности направлением использования средств после улучшения жилищных условий.