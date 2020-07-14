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23:32   14 Июля 2020
Общество

Оперштаб Москвы сообщил о 29 скончавшихся с COVID-19 за последние сутки

Оперштаб Москвы сообщил о 29 скончавшихся с COVID-19 за последние сутки

Данные московского оперштаба по числу умерших с выявленным коронавирусом были обновлены.

За 14 июля в Москве скончались 29 человек. Общее количество умерших с CОVID-19 за все время достигло 4 234 случаев, сообщает оперштаб. Сутки назад сообщалось о 37 скончавшихся.

Всего было выявлено 230 642 случаев за период пандемии в Москве, из которых более 165 тыс. человек выздоровели к этому времени.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ситуация с коронавирусом в столице улучшается каждую неделю. Количество людей, у которых фиксируется коронавирус за последний период, с пика заболеваемости уменьшилось в 10 раз, добавил он.

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Автор: Илья Романович
#коронавирус #COVID-19 #Оперштаб Москвы

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