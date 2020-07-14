Военный эксперт рассказал, что Египет готовится к военным действиям в Ливии

Несколько вещей предопределяют последующий ход развития событий. Об этом сообщил египетский военный эксперт, генерал Махфуз Марзук.

Для начала эксперт отметил, что у Египта есть международная правовая база для того, чтобы вмешаться во внутренний ливийский кризис. Это произошло благодаря открытому заявлению президента Каира о готовности поддержать ливийские племена в борьбе с интервенцией. Об этом рассказало Федеральное агентство новостей.

"Если это решение будет принято, то оно будет политическим обоснованием для вмешательства вооруженных сил Египта в Ливии", — также подчеркнул Марзук.

Генерал выделил характер военных учений, их объем, разнообразие вооружения. Все это указывает на начало подготовки Египтом к военной операции. Он также заметил, что в реальности ситуация может измениться в любой момент. Не исключено, что существует вероятность отмены решения о вмешательстве.