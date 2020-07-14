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22:49   14 Июля 2020
Общество

Муж Соболь "радостно рассказывал" о групповом изнасиловании на квартире Простакова

Муж Соболь "радостно рассказывал" о групповом изнасиловании на квартире Простакова

Муж юриста признанного иноагентом ФБК Любови Соболь Сергей Мохов знал о групповом изнасиловании, произошедшем в квартире шеф-редактора "МБХ-медиа" Сергея Простакова. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Жизнь насекомых".

Екатерина Цуприкова заявила, что Мохов не просто знал об изнасиловании, но и "радостно рассказывал" ей об этом "в подробностях". После чего они поругались и не общались некоторое время, пишет Nation News.

Был ли Мохов в квартире во время совершения преступления, остается неизвестным. Муж Соболь является близким другом Простакова.

История о групповом изнасиловании появилась в Twitter 13 июля. Сотрудники либеральных СМИ рассказывали о случаях домогательств на работе. Одна из журналисток рассказала об инциденте с изнасилованием на квартире Простакова пять лет назад. По ее словам, он не участвовал в процессе, но наблюдал за этим. Простаков также сообщил об увольнении из "МБХ-медиа".

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Автор: Илья Романович
#мбх-медиа #любовь соболь #сергей мохов #групповое изнасилование

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