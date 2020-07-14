Резник хочет сделать петербуржцев нарушителями закона, зазывая их на массовую акцию

Действующие в городе ограничения из-за COVID-19 не останавливают депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, который зазывает людей на незаконную акцию, зная о возможных последствиях.

Призыв Резника к петербуржцам выйти на митинг 15 июля, который устраивает кампания "Нет!", прозвучал в его Telegram-канале. Власти Петербурга ранее не согласовали протестное мероприятие. Оппозиция тогда решила выкрутиться из ситуации с помощью подмены понятий. Людей позвали на сбор подписей против внесения поправок в Конституцию страны. Организаторы акции уверяют, что такое мероприятие в одобрении властей не нуждается.

Массовое скопление людей для "сбора подписей" все же нуждается в согласовании, так как является публичным мероприятием. Его участники нарушат закон, если пойдут на поводу у депутата ЗакСа. Учитывая эпидемиологическую обстановку, люди также рискуют собственным здоровьем. Резник обо всем этом прекрасно знает.

Комиссия ЗакСа по этике должна рассмотреть деятельность Максима Резника. Так считает Федеральное агентство новостей.