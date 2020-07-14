Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума РФ рассмотрит возможность изменить правила изъятия детей из семьи

Госдума РФ рассмотрит возможность изменить правила изъятия детей из семьи

 Профессор Цинзерлинг сообщил о тонкостях вскрытия умерших с коронавирусом

Профессор Цинзерлинг сообщил о тонкостях вскрытия умерших с коронавирусом
Резник хочет сделать петербуржцев нарушителями закона, зазывая их на массовую акцию

Резник хочет сделать петербуржцев нарушителями закона, зазывая их на массовую акцию

 Мисмари: столкновения у Сирта и аль-Джуфры могут произойти в ближайшее время

Мисмари: столкновения у Сирта и аль-Джуфры могут произойти в ближайшее время
Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

 Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»
Госдума РФ рассмотрит возможность изменить правила изъятия детей из семьи

Госдума РФ рассмотрит возможность изменить правила изъятия детей из семьи

 Профессор Цинзерлинг сообщил о тонкостях вскрытия умерших с коронавирусом

Профессор Цинзерлинг сообщил о тонкостях вскрытия умерших с коронавирусом
Резник хочет сделать петербуржцев нарушителями закона, зазывая их на массовую акцию

Резник хочет сделать петербуржцев нарушителями закона, зазывая их на массовую акцию

 Мисмари: столкновения у Сирта и аль-Джуфры могут произойти в ближайшее время

Мисмари: столкновения у Сирта и аль-Джуфры могут произойти в ближайшее время
Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

 Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»
22:09   14 Июля 2020
Политика

Резник хочет сделать петербуржцев нарушителями закона, зазывая их на массовую акцию

Резник хочет сделать петербуржцев нарушителями закона, зазывая их на массовую акцию

Действующие в городе ограничения из-за COVID-19 не останавливают депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, который зазывает людей на незаконную акцию, зная о возможных последствиях.

Призыв Резника к петербуржцам выйти на митинг 15 июля, который устраивает кампания "Нет!", прозвучал в его Telegram-канале. Власти Петербурга ранее не согласовали протестное мероприятие. Оппозиция тогда решила выкрутиться из ситуации с помощью подмены понятий. Людей позвали на сбор подписей против внесения поправок в Конституцию страны. Организаторы акции уверяют, что такое мероприятие в одобрении властей не нуждается.

Массовое скопление людей для "сбора подписей" все же нуждается в согласовании, так как является публичным мероприятием. Его участники нарушат закон, если пойдут на поводу у депутата ЗакСа. Учитывая эпидемиологическую обстановку, люди также рискуют собственным здоровьем. Резник обо всем этом прекрасно знает.

Комиссия ЗакСа по этике должна рассмотреть деятельность Максима Резника. Так считает Федеральное агентство новостей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#резник #незаконный митинг #нарушение закона

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...