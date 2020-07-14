Мисмари: столкновения у Сирта и аль-Джуфры могут произойти в ближайшее время

Рядом с городами Сирт и аль-Джуфра в Ливии замечены передвижения крупных вооруженных формирований Правительства национального согласия (ПНС) и сирийских наемников Турции. Об этом сообщил генерал-майор Ахмад Мисмари.

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари выступил с заявлением на канале "alHadath", что в течение ближайших часов может произойти масштабное сражение в окрестностях Сирта и аль-Джуфры.

Палата представителей Ливии ранее отправила просьбу о военной помощи Каиру. Египет, согласно выступлениям главы государства Абдель Фаттаха ас-Сиси, готов вмешаться в данный конфликт, если турецкие власти попытаются преодолеть линию Сирт — Джуфра.