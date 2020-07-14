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Госдума РФ рассмотрит возможность изменить правила изъятия детей из семьи

Госдума РФ рассмотрит возможность изменить правила изъятия детей из семьи

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21:02   14 Июля 2020
Общество

Госдума РФ рассмотрит возможность изменить правила изъятия детей из семьи

Госдума РФ рассмотрит возможность изменить правила изъятия детей из семьи

Группа сенаторов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому изъятие ребенка из семьи будет возможно только на основании судебного решения о лишении или ограничении родительских прав.

Дума рассмотрит пакет законопроектов с поправками к семейному законодательству. Одним из автором инициативы выступила глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина. Как она сообщила ТАСС, законопроект утвердит обстоятельный список, состоящий из 11 оснований для признания ребенка оставшимся без родительской опеки.

Лишение родительских прав станет крайней мерой пресечения для нерадивых родителей и будет возможно только на основании обвинительного приговора суда. Кроме того, законопроект регулирует работу органов опеки, запрещая им вторгаться в жилье без согласия жильцов. Также соцработники теперь не смогут отказывать в усыновлении ребенка родственникам на основании низкого дохода или несоответствующих бытовых условий для проживания.

В то же время Депутат Госдумы Иван Сухарев внес предложение создать регистр недобросовестных нянь, чтобы избежать плохого обращения с детьми, как сообщает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#россия #дети #семейный кодекс

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