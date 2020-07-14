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20:53   14 Июля 2020
Политика

Племена Ливии намерены обсудить с главой Египта вмешательство Каира в ливийский кризис

Племена Ливии намерены обсудить с главой Египта вмешательство Каира в ливийский кризис

Разрешение Палаты представителей Ливии на силовое вмешательство Египта в ливийский конфликт обсудят представители ливийских племен с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

Делегация поддерживающего ЛНА верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии отправится 16 июля на встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси для обсуждения военного вмешательства Каира в ливийский кризис. Об этом РИА Новости заявил вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии Ас-Сенуси Аль-Халик.

РИА Новости напоминает, что в конце июня ас-Сиси заявил, что готов оказать военную помощь ливийцам в борьбе с турецкой агрессией, если наемники и террористы ПНС Ливии продвинутся восточнее Сирта. Египетские вооруженные силы на прошлой неделе провели масштабные военные учения на границе с Ливией, которые носили звучащее название "Решимость 2020".

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Автор: Руслан Неглинный
#египет #ас-сиси #племена ливии

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