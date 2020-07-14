Профессор Цинзерлинг сообщил о тонкостях вскрытия умерших с коронавирусом

Патологоанатомы до сих пор не разгадали механизм развития коронавируса, сообщил петербургский профессор Всеволод Цинзерлинг.

Вскрытие умерших с коронавирусом показывает, что инфекция поражает не только легкие, но и другие органы. Кишечник, мозг, почки и другие органы умирают, отметил профессор. Медики пока не пришли к окончательному и единому мнению о механизмах развития вируса внутри человеческого организма.

Цинзерлинг объяснил, что статистика летальных исходов может запаздывать из-за тщательного осмотра умерших. В большинстве больниц на одного патологоанатома приходилось до 10 вскрытий в день.

Телеканал "360" передавал, что симптомами коронавируса могут стать не только температура или кашель. У пациентов с COVID-19 могут наблюдаться различные высыпания на коже.