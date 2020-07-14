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20:43   14 Июля 2020
Политика

Племена Ливии раскритиковали Турцию за неправомерные действия на территории страны

Племена Ливии раскритиковали Турцию за неправомерные действия на территории страны

Высший совет шейхов и старейшин Ливии негативно охарактеризовал турецкие действия на территории североафриканской страны.

Представители ливийских племен считают, что Анкара претендует на ресурсы Ливии и незаконно вторгается на территорию. Эрдоган неоднократно вмешивался в нестабильную ливийскую политику. В конце прошлого месяца Турция заявила, что готовит военное вторжение для того, чтобы изъять природные богатства североафриканской страны. Национальная нефтяная корпорация находится под патронатом нелегитимного Правительства национального согласия Ливии и позволяет незаконно вывозить Анкаре нефть Ливии.

Факт "кражи" является не самой главной проблемой. Эрдоган влияет на баланс двоевластия в североафриканской стране, отдавая предпочтения террористам Правительства национального согласия Ливии. С турецкой стороны уже неоднократно поступали угрозы военной расправы над Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, которая выступает сторонником урегулирования кризиса.

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Автор: Илья Романович
#турция #ливия #пнс

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