Украинский боксер красиво разрушил миф Киева о принадлежности Крыма

Украинский боксер Макс Бурсак поделился своим мнением касательно принадлежности Крымского полуострова, а также рассказал, является ли Россия для него агрессором. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram-stories.

Бурсак в своем Instagram на вопрос: "Чей Крым?" указал, что считает, что полуостров принадлежит "крымчанам".

Примечательно, что известный украинский боксер не стал отвечать на вопрос о том, является ли РФ для него агрессором, посчитав вопрос провокационным.