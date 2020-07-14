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20:36   14 Июля 2020
Политика

Украинский боксер красиво разрушил миф Киева о принадлежности Крыма

Украинский боксер красиво разрушил миф Киева о принадлежности Крыма

Украинский боксер Макс Бурсак поделился своим мнением касательно принадлежности Крымского полуострова, а также рассказал, является ли Россия для него агрессором. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram-stories.

Бурсак в своем Instagram на вопрос: "Чей Крым?" указал, что считает, что полуостров принадлежит "крымчанам".

Примечательно, что известный украинский боксер не стал отвечать на вопрос о том, является ли РФ для него агрессором, посчитав вопрос провокационным.

"Провокация", – написал Бурсак в своем Instagram.

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Автор: Василий Пименов
#россия #украина #крым #бурсак

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