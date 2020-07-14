Шведские СМИ пишут о "тоталитарной" стратегии в борьбе с COVID-19 в стране

Шведское издание Expressen сообщило о "тоталитарной" стратегии в борьбе с COVID-19 в стране. Как указывает журналист Яри Эрнрут, интересы общества ценятся выше человеческой жизни.

СМИ приводит в пример отчет главного эпидемиолога Андерса Тегнелля о жертвах заболевания, который отстаивает ошибочные взгляды, игнорирует научную критику и мнение мирового сообщества. Журналист указывает, что Швеция не борется с коронавирусом, а лишь пассивно приспосабливается.

"Политические решения обосновываются подходящими фактами и исследованиями, а дальнейшие полномочия передаются экспертам", - цитирует журналиста "ИноСМИ".

Как пишет издание, теории Тегнелля о коронавирусе противоречат фактам, а также не подтверждаются никакими исследованиями. Но критиковать в стране их стали лишь сейчас, ограничения по коронавирусу уже введены, когда в стране скончалось слишком много людей.

Ранее власти Чечни запретили въезд туристам из-за опасения второй волны коронавируса, передает телеканал "360".