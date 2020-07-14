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Чечня временно запретила въезд туристам из-за опасности новой вспышки COVID-19

Чечня временно запретила въезд туристам из-за опасности новой вспышки COVID-19

 Как происходит расселение ветхого жилья в Новосибирской области

Как происходит расселение ветхого жилья в Новосибирской области
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19:57   14 Июля 2020
Общество

Чечня временно запретила въезд туристам из-за опасности новой вспышки COVID-19

Чечня временно запретила въезд туристам из-за опасности новой вспышки COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции в России уверенно идет на спад, но время расслабляться еще не пришло. Руководство Чеченской Республики снова закрыло въезд туристам и гостям, чтобы не допустить вспышки инфекции.

Решение о временном закрытии доступа в Чеченскую Республику принял региональный оперативный штаб. Начальник УГИБДД МВД Чечни Идрис Черхигов, как сообщает RT, заявил об этом в своем Instagram, объяснив принятое решение необходимостью защитить жителей региона от повторения вспышки COVID-19. Третий этап снятия ограничительных мер глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 21 июня.

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Автор: Руслан Неглинный
#чечня #COVID-19 #Идрис Черхигов

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