Чечня временно запретила въезд туристам из-за опасности новой вспышки COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции в России уверенно идет на спад, но время расслабляться еще не пришло. Руководство Чеченской Республики снова закрыло въезд туристам и гостям, чтобы не допустить вспышки инфекции.

Решение о временном закрытии доступа в Чеченскую Республику принял региональный оперативный штаб. Начальник УГИБДД МВД Чечни Идрис Черхигов, как сообщает RT, заявил об этом в своем Instagram, объяснив принятое решение необходимостью защитить жителей региона от повторения вспышки COVID-19. Третий этап снятия ограничительных мер глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 21 июня.