Блогер Дудь вступился за Сафронова, оправдывая госизмену смыслом журналистики

Дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, всколыхнуло либеральную журналистскую тусовку. Популярный блогер Юрий Дудь также подключился к борьбе за освобождение Сафронова.

Размышления Юрия Дудя в защиту Ивана Сафронова строятся на общих рассуждениях о пользе журналисткой работы, хотя обвинение в адрес советника главы Роскосмоса никак не связано с его прежней журналистской деятельностью. Блогер, рассуждения которого приводят "Народные новости", совершенно правильно говорит, что журналисты часто поднимают в своих публикациях важные проблемы, после чего нередко эти проблемы начинают решаться, пример чего он привел в своем посте в Instagram.

Юрий Дудь решил снова заняться банальной пропагандой, отвлекая своих поклонников и просто читателей его блога от настоящей проблемы: Сафронов обвиняется в деятельности, которая не связана с его работой в СМИ. Впрочем, если вспомнить, что блогер является лауреатом премии организации Михаила Ходорковского "Открытая Россия", которая признана нежелательной в РФ, то все становится понятным. Ничего плохого в госизмене для такого человека быть не может, поскольку государство у него "плохое", которому изменить не грех.