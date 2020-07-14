Сенатор Клинцевич назвал блогера Навального профессиональным провокатором

Сенатор Франц Клинцевич объяснил, почему блогер Алексей Навальный оправдывает серьезных преступников. Член Совфеда связал это с провокационной деятельностью "оппозиционера".

Одиозный блогер Алексей Навальный известен тем, что любит оправдывать людей, причастных к преступлениям. Недавно он прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств. Блогер считает, что дело носит "политический характер", а власти якобы хотят "отомстить" задержанному.

Сенатор Франц Клинцевич рассказал Федеральному агентству новостей, что Навальный пытается расшатать российское общество и дискредитировать государственные институты. По его мнению, постоянное оправдывание преступников Навальным является "профессиональным провокаторством".

Клинцевич отметил, что самой большой опасностью для страны являются "российские экстремисты", которые представляют собой иноагентов, работающих против РФ.