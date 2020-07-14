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19:17   14 Июля 2020
Армия

Египет выстраивает защитный комплекс ПВО в восточной части Ливии

Египет выстраивает защитный комплекс ПВО в восточной части Ливии

Египетские военные продолжают установку мощной линии обороны на востоке Ливии. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на новостной аккаунт LibyanNews.

В сообщении указывается, что после того, как египетская сторона завершила монтаж зенитно-ракетной системы ПВО дальнего действия С-300 "Фаворит", было начато развертывание установок ближнего радиуса действия ЗРК "Бук". Они должны прикрывать С-300 от целей на малых и средних высотах в условиях активного радиоподавления.

В сообщении подчеркивается, что планируется не просто установка нескольких точек ПВО, а создание глубокоэшелонированной обороны. Данная связка ЗРК может активно противостоять на любых высотах большинству летательных аппаратов, которые способна применить Турция и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #египет #ливия

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