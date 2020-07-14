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18:59   14 Июля 2020
Армия

Женщины и дети сирийской провинции Эль-Кунейтра получили гуманитарный груз от России

Женщины и дети сирийской провинции Эль-Кунейтра получили гуманитарный груз от России

Волонтеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии при поддержке военной полиции доставили гуманитарный груз для жителей сирийской провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщил специальный корреспондент ФАН.

Колонна с гуманитарными грузами посетила сильно пострадавшие в ходе конфликта сирийские районы. Среди них населенных пункт Дъябия, находящийся в провинции Эль-Кунейтра. Общий вес доставленной помощи составляет 1200 килограмм. Женщины и дети Сирии получили 250 продуктовых наборов, содержащих различные крупы, тушенку, паштеты и сахар. Для получения гумпомощи российскими офицерами была организована очередь из желающих.

Многие из пришедших женщин являются многодетными матерями, потерявшими своих мужей в боях с террористами. Местные жители поблагодарили Российскую Федерацию за оказанную помощь. Российской стороной продолжается широкомасштабная поставка гуманитарной помощи нуждающимся в Сирии.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сирия #гуманитарная помощь

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