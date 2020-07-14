Пивовар: производство спутников в Африке — выход на новую ступень технологий

НКА Южной Африки предоставило государствам континента доступ к регулярно обновляющейся базе спутниковых снимков, которые позволяют отслеживать любые изменения, связанные с людьми и окружающей средой, в результате воздействия коронавирусной инфекции.

Страны Африки активно пользуются спутниками в повседневной жизни: они не только покупают данные, но и запускают свои собственные спутники. Не так давно Египет завершил согласование с КНР проекта Egypt Sat-2, который предназначен для дистанционного зондирования земной поверхности. За последние два десятилетия африканские страны вывели на орбиту около четырех десятков космических аппаратов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Африканские страны планируют развивать собственное спутникостроение. Старший преподаватель факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Борис Пивовар заявил, что для африканских государств производство спутников на своей территории является выходом на новую ступень технологий. Эксперт объяснил, что космическая отрасль помогает развивать другие сегменты экономики. Для африканских стран престиж тоже имеет значение. Таким образом африканское правительство сможет отправить определенный социальный посыл своему населению. Репутация стимулирует гражданскую активность и создает нужный патриотический настрой.