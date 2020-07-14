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 Два сотрудника Сбербанка отстранены от работы после обвинений в домогательствах

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18:30   14 Июля 2020
Общество

Два сотрудника Сбербанка отстранены от работы после обвинений в домогательствах

Два сотрудника Сбербанка отстранены от работы после обвинений в домогательствах

Сообщения о сексуальных домогательствах со стороны сотрудников нескольких крупных российских компаний распространились недавно по соцсетям. В Сбербанке обнаружили в списках обвиняемых двух своих сотрудников.

Руководство крупнейшего в России банка инициировало внутреннее расследование по факту публикации в соцсетях сообщений о сексуальных домогательствах двух работников. Как сообщает РИА Новости, на время расследования от работы отстранены сотрудник ПАО "Сбербанк" Сергей Миненко и сотрудник дочерней компании ООО "С-Маркетинг" Руслан Гафаров. В пресс-релизе Сбербанка отмечено, что руководство компании очень серьезно относится к подобным обвинениям.

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Автор: Василий Пименов
#сбербанк #домогательства #Me Too

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