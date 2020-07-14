Солист "Иванушек" поучаствовал в благотворительной акции "Набегу добро" в помощь детям

Участники акции "Набегу добро" сообщили о ее продолжении, говорится на официальном портале набегудобро.рф.

Помощь детям также согласился оказать певец Кирилл Андреев, солит группы "Иванушки International. "Дом радужного детства", который поддерживается за счет акции "Набегу добро", существует исключительно на деньги благотворительных организаций. Для того чтобы внести свой вклад в это благородное дело, необходимо просто зайти на сайт центра помощи детям "Радуга".

Неравнодушные люди уже пробежали более 2000 километров. Все это расстояние преодолевалось в поддержку хосписа "Дом радужного детства". Волонтер Андрей Неридный за 24 дня преодолел расстояние в 1200 километров по Золотому Кольцу.

Всероссийская акция "Набегу добро" в поддержку детского хосписа запущена 1 июня. За ее организацию взялись сотрудники центра "Радуга". Целью акции является объединение благотворительности и спорта, говорится на сайте Медиагруппы "Патриот".