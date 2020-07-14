Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Совфеде оценили желание Польши вести диалог с Россией

В Совфеде оценили желание Польши вести диалог с Россией

 Два сотрудника Сбербанка отстранены от работы после обвинений в домогательствах

Два сотрудника Сбербанка отстранены от работы после обвинений в домогательствах
Газпром сообщил о принятом решении об индексации цен на газ

Газпром сообщил о принятом решении об индексации цен на газ

 Ремесло о Лобкове: руководство "Дождя" относилось к этому как к шалостям

Ремесло о Лобкове: руководство "Дождя" относилось к этому как к шалостям
Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

 Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»
В Совфеде оценили желание Польши вести диалог с Россией

В Совфеде оценили желание Польши вести диалог с Россией

 Два сотрудника Сбербанка отстранены от работы после обвинений в домогательствах

Два сотрудника Сбербанка отстранены от работы после обвинений в домогательствах
Газпром сообщил о принятом решении об индексации цен на газ

Газпром сообщил о принятом решении об индексации цен на газ

 Ремесло о Лобкове: руководство "Дождя" относилось к этому как к шалостям

Ремесло о Лобкове: руководство "Дождя" относилось к этому как к шалостям
Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

 Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»
18:24   14 Июля 2020
Общество

Солист "Иванушек" поучаствовал в благотворительной акции "Набегу добро" в помощь детям

Солист "Иванушек" поучаствовал в благотворительной акции "Набегу добро" в помощь детям

Участники акции "Набегу добро" сообщили о ее продолжении, говорится на официальном портале набегудобро.рф.

Помощь детям также согласился оказать певец Кирилл Андреев, солит группы "Иванушки International. "Дом радужного детства", который поддерживается за счет акции "Набегу добро", существует исключительно на деньги благотворительных организаций. Для того чтобы внести свой вклад в это благородное дело, необходимо просто зайти на сайт центра помощи детям "Радуга".

Неравнодушные люди уже пробежали более 2000 километров. Все это расстояние преодолевалось в поддержку хосписа "Дом радужного детства". Волонтер Андрей Неридный за 24 дня преодолел расстояние в 1200 километров по Золотому Кольцу.

Всероссийская акция "Набегу добро" в поддержку детского хосписа запущена 1 июня. За ее организацию взялись сотрудники центра "Радуга". Целью акции является объединение благотворительности и спорта, говорится на сайте Медиагруппы "Патриот".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#добро #волонтерство #радуга

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...