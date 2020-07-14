В Совфеде оценили желание Польши вести диалог с Россией

Россия готова к улучшению отношений с Польшей, но не станет умалчивать о ее политике во время Второй Мировой войны. Об этом «Политике сегодня» рассказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление польского МИД.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил, что польская сторона хочет иметь с Россией «партнерские и прагматичные отношения» и готова к диалогу. Вместе с тем, он указал, что критически оценивает ряд высказываний руководства РФ, в частности, связанных с историей.

Джабаров подчеркнул, что Россия с симпатией относится к польскому народу и готова работать с Варшавой по различным проектам, но исторические факты искажать нельзя.

«Того, что было при СССР, когда мы умалчивали политику той или иной страны в годы Второй мировой войны ради дружбы и союзнических отношений, этого не будет. <...> Правдивые документы, документы из архивов мы публиковали и будем публиковать. Обучать детей истории мы будем как положено», — объяснил сенатор позицию Москвы.