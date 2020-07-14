Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Два сотрудника Сбербанка отстранены от работы после обвинений в домогательствах

Два сотрудника Сбербанка отстранены от работы после обвинений в домогательствах

 Солист "Иванушек" поучаствовал в благотворительной акции "Набегу добро" в помощь детям

Солист "Иванушек" поучаствовал в благотворительной акции "Набегу добро" в помощь детям
Газпром сообщил о принятом решении об индексации цен на газ

Газпром сообщил о принятом решении об индексации цен на газ

 Ремесло о Лобкове: руководство "Дождя" относилось к этому как к шалостям

Ремесло о Лобкове: руководство "Дождя" относилось к этому как к шалостям
Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

 Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»
Два сотрудника Сбербанка отстранены от работы после обвинений в домогательствах

Два сотрудника Сбербанка отстранены от работы после обвинений в домогательствах

 Солист "Иванушек" поучаствовал в благотворительной акции "Набегу добро" в помощь детям

Солист "Иванушек" поучаствовал в благотворительной акции "Набегу добро" в помощь детям
Газпром сообщил о принятом решении об индексации цен на газ

Газпром сообщил о принятом решении об индексации цен на газ

 Ремесло о Лобкове: руководство "Дождя" относилось к этому как к шалостям

Ремесло о Лобкове: руководство "Дождя" относилось к этому как к шалостям
Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

 Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»
18:04   14 Июля 2020
Экономика

Газпром сообщил о принятом решении об индексации цен на газ

Газпром сообщил о принятом решении об индексации цен на газ

Решение об индексации цен на газ в России уже принято. Сейчас оно находится на стадии оформления, сообщили в "Газпроме".

Изначально была предложена индексация в размере 5%. Однако решено, что повышение стоимости газа для всех категорий потребителей составит лишь 3%.

Отметим, Федеральная антимонопольная служба не успела утвердить повышение оптовых цен на газ до 1 июля 2020 года, хотя предполагалось, что стоимость газа для населения вырастет на 3%. Также повышение ожидается для промышленных объектов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#газпром #цены на газ #индексация цен на газ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...