Газпром сообщил о принятом решении об индексации цен на газ

Решение об индексации цен на газ в России уже принято. Сейчас оно находится на стадии оформления, сообщили в "Газпроме".

Изначально была предложена индексация в размере 5%. Однако решено, что повышение стоимости газа для всех категорий потребителей составит лишь 3%.

Отметим, Федеральная антимонопольная служба не успела утвердить повышение оптовых цен на газ до 1 июля 2020 года, хотя предполагалось, что стоимость газа для населения вырастет на 3%. Также повышение ожидается для промышленных объектов.