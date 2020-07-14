Призеров конкурса "Хорошие новости России" наградят в медиацентре "Патриот" 17 июля

Медиацентр "Патриот" и Федеральное агентство новостей организуют церемонию награждения победителей конкурса "Хорошие новости России", которая пройдет 17 июля в Санкт-Петербурге.

Журналисты из всех регионов России смогли стать призерами состязания. Среди победителей корреспонденты изданий "Час Пик", "Регион Onlinе", "БСТ", "Это Кавказ" и "Репортер". Обладателем специального приза, который присуждает конкурсная комиссия, стала Дарья Шевцова, написавшая статью о благотворительном проекте "Дети в больнице". Церемония награждения пройдет в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Победители получат дипломы и денежные сертификаты на сумму 100 тысяч рублей. Известные российские политики и общественные деятели поздравят финалистов. Конкурс "Хорошие новости России" проходил с 22 июня по 5 июля. Читатели выбирали лучшего автора в пяти номинациях, пишет ФАН.