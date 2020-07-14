Ремесло о Лобкове: руководство "Дождя" относилось к этому как к шалостям

Ряд влиятельных лиц в медиасфере РФ были обвинены в харассменте и принуждении к интимным отношениям, среди которых оказался ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло заявил, что Лобкову стоит покинуть пост.

Среди них также оказались шеф-редактор "МБХ медиа" Сергей Простаков и сотрудник издания Андрей Золотов. Все началось с публикации парикмахера Виолетты Эр, которая написала в Twitter об абьюзе со стороны Простакова. Позже появились сообщения об участии Простакова в групповом изнасиловании, а его бывшие коллеги рассказали о домогательствах на рабочем месте с его стороны. После всего этого шеф-редактор "МБХ медиа" принес публичные извинения и покинул пост.

Золотов и Лобков также были замечены в подобных историях в Сети. Сотрудник "МБХ медиа" Саша Сырников сообщил, как подвергся домогательствам со стороны Лобкова, когда еще был стажером.

Ремесло уверен, что пребывание Лобкова на должности ведущего телеканала "Дождь" после скандала неприемлемо, сообщает ФАН.

"Безусловно, он должен покинуть канал. Я читал все эти твиты — руководство телеканала относилось к этому как к невинным шалостям", — подчеркнул член ОП РФ.

Интересно, что из-за скандала на "Дожде" вышла лишь заметка об уходе из "МБХ медиа" Простакова. Другие фигуранты скандала, и тем более Лобков, не упоминаются.