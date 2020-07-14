Личные данные американцев или рейтинг. Что спасает Трамп блокировкой TikTok

Вашингтон рассматривает возможность заблокировать соцсеть TikTok на территории США. В Белом доме опасаются, что личные данные пользователей могут утекать прямиком китайским спецслужбам. Руководитель Информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин считает, что таким образом президент Дональд Трамп ищет возможность лишний раз надавать на Пекин в свете напряженных отношений между странами.

«Вероятно, у него есть обоснования, что данные американцев не находятся в безопасности. Это приложение (TikTok – прим. ред.) действительно китайского происхождения, и, соответственно, база данных пользователей находится в поле деятельности властей и спецслужб. Поэтому Трамп и прибегает к таким решениям», — объяснил дипломат «Политике сегодня».

По мнению Топорнина, глава Белого дома припозднился с блокировкой соцсети, которая существует с лета 2018 года. Однако, это можно объяснить близостью выборов в США (запланированы на 3 ноября 2020 года — прим. ред.). Если TikTok действительно угрожает безопасности личных данных американцев, необходимо было заняться этим вопросом раньше, а не использовать блокировку соцсети в рамках президентской кампании, уверен эксперт.

«До ноября остается уже не так много времени. А, как мы знаем, у Трампа в последнее время довольно сильно снизился рейтинг. Возможно, он ищет какие-то такие рейтинговые моменты, чтобы повысить популярность в глазах избирателей. А может и действительно есть подозрения, что китайские спецслужбы могут пользоваться базой данных американцев», — добавил специалист.

Вне зависимости от мотивов американского лидера, вопрос о блокировке TikTok в США разворачивается на фоне ухудшающихся отношений страны с Китаем, сообщил Топорнин. При любом сценарии Дональд Трамп пытается усиливать давление на Пекин.

Глава Информационного офиса Совета Европы в РФ заключил, что заблокировать популярную у молодого поколения соцсеть на территории огромной страны будет непросто. Но во внешнеполитической игре слова Трампа редко расходятся с его делами, поэтому нужно следить за развитием событий. «Политика сегодня» уже писала, как американский президент пригрозил соцсети Twitter закрытием.

Власти Индии уже заблокировали TikTok на территории страны по аналогичным соображениям безопасности. Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заверил, что в скором времени Трамп выступит с официальным обращением по поводу блокировки соцсети в США. С момента заявления прошла неделя.

За два года существования TikTok достиг отметки в 800 миллионов активных пользователей по всему миру. Для сравнения, Instagram, который существует уже 10 лет, имеет в копилке миллиард активных пользователей.