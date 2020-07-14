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17:24   14 Июля 2020
Политика

Джамшед Болтаев отметил перспективы в деле о возвращении социологов из Ливии

Джамшед Болтаев отметил перспективы в деле о возвращении социологов из Ливии

Российским социологам, которые незаконно удерживаются в ливийской тюрьме более года, до сих пор не предъявили никаких обвинений. Так как преступлений они не совершали, есть большая вероятность их освобождения, заявил Джамшед Болтаев.

Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев сообщил, что перспективы освобождения социологов РФ есть, но точных дат никто сказать не может, так как это иностранное государство. Он отметил, что данный процесс находится под контролем МИД России, и на всех встречах с представителями Ливии глава МИД РФ Сергей Лавров и замминистра Михаил Богданов всегда поднимают эту тему и говорят о том, что социологов требуется освободить.

Дипломат опроверг информацию о том, что на территорию североафриканской страны якобы перебрасывают военную технику. Так, он объяснил, что некоторые образцы отечественного оружия хранятся на складах на протяжении десятилетий. Нарушение оружейного эмбарго ООН не входит в интересы Российской Федерации. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Илья Романович
#ливия #мид рф #болтаев

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