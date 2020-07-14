Захаров уверен: протесты в Сербии срежиссированы Западом

Западный истеблишмент на мировой арене откровенно не одобряет действующее правительство Сербии. Белграду следует ужесточить законодательство в отношении организаторов массовых беспорядков, заявил политолог Дмитрий Захаров.

Лидеры оппозиции Сербии во время очередного протеста у здания, где располагается Скупщина (парламент Сербии), потребовали признать парламентские выборы, прошедшие в стране, недействительными. Также оппозиция настойчиво призвала освободить задержанных ранее манифестантов, которые устроили столкновения в ходе акции протеста.

Накануне вечером в Белграде началась уже седьмая по счету протестная акция, поводом для которой стала политика властей страны в условиях пандемии коронавируса. Митинг перерос в беспорядки, участники требовали отставки президента Сербии Александра Вучича.

В беседе с "НьюИнформ" Дмитрий Захаров отметил, что протесты в Сербии спровоцированы и управляемы извне. Оппозиция отражает взгляды Запада, не одобряющего политику властей Сербии США и ЕС.

"Демонстрации являются попыткой давления на политическую систему и власть Сербии", — считает политолог.

Сербская сторона должна последовать примеру России и ужесточить законодательство в отношении организаторов массовых беспорядков.

Протесты в Белграде и других городах Сербии начались 7 июля. Позже полицейские обнаружили при обысках у участников акций коктейли Молотова, противогазы и дымовые шашки.