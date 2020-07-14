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17:16   14 Июля 2020
Общество

Басманный суд продлил арест фигуранту по делу Фургала

Басманный суд продлил арест фигуранту по делу Фургала

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест фигуранту по "делу Сергея Фургала" бизнесмену Андрею Палею.

Генеральный директор "Альтезы" Андрей Палей был арестован осенью 2019 года вместе с тремя подозреваемыми в убийствах предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 и 2005 годах. Как уточняется, именно Палей дал показания против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По мнению суда, Палей может оказать давление на следствие или скрыться от СК РФ.

Сам Палей во время судебного заседания подчеркнул, что не считает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. До этого он указал на Фургала как на непосредственного организатора убийств, пишет LifeShot.

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Автор: Илья Романович
#суд #арест #уголовное дело #фургал

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