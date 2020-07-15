Милонов напомнил, что смертная казнь противоречит православию

Мораторий на смертную казнь нельзя отменять, а православие противоречит смертельному приговору, напомнил депутат Госдумы Виталий Милонов. Такое заявление парламентарий сделал во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Я — православный человек, не могу выступать за смертную казнь. Смерть — это то, что встречает врага, который идет на тебя с оружием в руках. А человек осужденный не представляет опасности, он уже изолирован от общества», — считает Милонов.

Что же касается операций по ликвидации спецслужбами национальных предателей, скрывающихся заграницей, здесь парламентарий полностью согласен с позицией «ведущих мировых государств» — США и Израиля, которые не стесняются проводить подобные спецоперации в других странах. Противоречий в своих позициях он не видит.

«Казнь — убийство плененного человека, который в тюрьме. Ликвидация бандитов — это другое», — пояснил Милонов.

Депутат Евгений Марченко с коллегой по Госдуме не согласен. Он ратует за возвращение смертельного приговора — в частности, для «террористов и педофилов».

«Допустим, человек совершил теракт, уехал заграницу и там скрывается. Надо отменить мораторий на смертную казнь. Сейчас как раз у нас введена поправка в Конституцию, что у нас законодательство РФ выше, чем международное», — уточнил Марченко.

Смертная казнь в России по действующей Конституции не может ни назначаться, ни применяться с апреля 1997 года. При этом норма о казни в национальном законодательстве осталась, но оно обладало меньшей правовой силой, чем Основной закон и международные договоры. В 2009 году Конституционный суд РФ навсегда отменил возможность снять мораторий на казнь.

Ранее Верховный суд США восстановил возможность исполнения смертных приговоров за преступления федерального уровня, при этом в окружном суде смертельную инъекцию раскритиковали за негуманность. До этого казнь была разрешена лишь в некоторых штатах.