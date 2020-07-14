Бизнес-омбудсмен Титов инициировал господдержку производителей аттракционов

Пандемия COVID-19 свела на нет спрос на аттракционы — большей части производителей оборудования для развлечений грозит банкротство. Представители отрасли обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову за помощью, а тот в свою очередь написал письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Годовой объем рынка аттракционов эксперты оценивают в 2,5 миллиарда рублей, при этом полтора миллиарда из них приходится на закупки государственных организаций. Коронавирус же перераспределил эти деньги на другие направления.

Ситуацию ухудшает и сезонность этого вида предпринимательства. Аттракционы более интересны в летний период, нежели в зимний. Да и почти все производители представляют средний, малый и микробизнес. Все это заставило предпринимателей приостановить работу – вплоть до конца 2020 года.

«В большинстве случаев предприятия-производители аттракционов не могут рассчитывать на получение мер поддержки в связи с принятыми критериями ее оказания, — пишет Титов министру, — В этой связи направляю данное обращение для проработки профильными департаментами в части возможности поддержки сектора производителей аттракционов».

Как сообщили «Политике Сегодня», бизнес-омбудсмен предложил создать специальную программу господдержки. В планах выделить регионам минимум миллиард рублей, на которые они смогут закупить аттракционы отечественного производства.