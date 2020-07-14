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17:04   14 Июля 2020
Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова подтвердил подлинность ролика с предложением взятки от актера

Адвокат Ефремова подтвердил подлинность ролика с предложением взятки от актера

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий права виновного в смертельном ДТП Михаила Ефремова, подтвердил подлинность ролика, на котором актер предлагал взятку сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщил Александр Добровинский.

Правозащитник семьи погибшего Сергея Захарова рассказал, что стороны приступили к изучению материалов дела. В него включены видеоматериалы и пять дополнительных томов информации.

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Многие общественные деятели России уверены, что Ефремов должен понести наказание по всей строгости закона.

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Автор: Юлия Яковлева
#взятка #ефремов #пашаев

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